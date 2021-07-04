В Днепре водитель с приступом эпилепсии повредил несколько авто

В Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии. Его транспортное средство повредило несколько транспортных средств. Есть травмированные, сообщает Корреспондент.

"Автобус IVECO выехал на встречную полосу на улице Грушевского и ехал прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки. Полицейские мгновенно среагировали и, выполнив маневр, избежали столкновения с автобусом. Они сразу поняли - мужчине за рулем плохо и нужна помощь" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что микроавтобус продолжил движение, при этом он столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры, и с автомобилем Mitsubishi Lancer. Потом транспортное средство въехало в киоск.

Полицейские вызвали медиков и дополнительные экипажи патрульных. Также инспекторы извлекли водителя из салона и оказали ему домедицинскую помощь.

"У мужчины был приступ эпилепсии, поэтому полицейские положили его в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей" , - подчеркнули в пресс-службе.

В результате ДТП травмировались двое пассажиров маршрутки. Им также была оказана домедицинская помощь.

Водителя IVECO госпитализировали.