Еще 39 тысяч украинцев получили вакцину от COVID-19

В Украине в субботу было привито против коронавируса почти 39 тысяч человек, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что 3 июля вакцинацию сделали 38 857 человек.

В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки и 125 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито уже 2 059 728 украинцев, из них получили 1 дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 901 017 прививок.

По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 желающих.