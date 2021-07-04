Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их передадут украинской морской авиации, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент во время выступления в Одессе.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции" , - сказал Зеленский.

Автор: Дмитрий Левицкий