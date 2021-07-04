Как менялась Руслана Лыжичко: фото до популярности и сейчас

Украинская певица Руслана Лыжичко известная многим не только своими музыкальными хитами, но и продюсированием. Она также является общественной активисткой. Звезда стала популярной после того, как приняла участие в конкурсе "Евровидение 2004", где заняла первое место, сообщает Обозреватель.

На сегодняшний день Руслана продолжает заниматься музыкой, продюсирование. Она активно занимается спортом и считается общественной активисткой – получила полномочия Посла Доброй Воли ЮНИСЕФ и инициировала деятельность, направленную на борьбу с работорговлей.

О том, как выглядела певица в начале своей карьеры – читайте далее в материале.

Руслана (девичья фамилия Сапегина) родилась 24 мая 1973 года во Львове. По инициативе матери училась в музыкальной школе, где пела в разных группах: "Горизонт", "Орион" и детский ансамбль "Улыбка". После школы поступила на дирижерское отделение в Львовской консерватории им. Лысенко.

Руслана по инициативе мамы училась в музыкальной школе. Источник: Facebook Русланы Лыжичко

Впервые вышла на сцену Руслана в 1993 году. Тогда юная певица принимала участие в фестивале "Червона Рута — 93", где и победила. Позже она стала заниматься радиорекламой и озвучивала ролики. В 1996 году победила на фестивале "Славянский базар", а через год в "Таврийских играх". В тот период продюсером и автором песен Русланы становится Александр Ксенофонтов, за которого певица вышла замуж 28 декабря 1995 года.

В 1995 году Руслана вышла замуж. Источник: Facebook Русланы Лыжичко

В 1998 году Руслана выпустила дебютный альбом "Дзвінкий Вітер". Песня "Світанок" получила приз "Золотая Жар-птица 98" в номинации "Лучшая песня года".

Настоящей популярностью Руслана обзавелась в 2004 году, когда она представляла Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Там знаменитость получила первое место, восхитив всех своей экстравагантностью и голосом.

В 2011 году Руслана попробовала себя в качестве наставника на шоу "Голос країни". В течение музыкальной карьеры исполнительница выпустила 8 альбомов, один из последних "Ми вітер" вышел в свет в 2020 году.

Кроме певчей карьеры, знаменитость зарекомендовала себя как общественная активистка. В 2004 году она получила полномочия Посла Доброй Воли ЮНИСЕФ и инициировала деятельность, направленную на борьбу с работорговлей.

Руслана получила полномочия Посла Доброй Воли ЮНИСЕФ. Источник: Facebook Русланы Лыжичко

Также Руслана принимала участие в предвыборной кампании Виктора Ющенко. Была советником бывшего премьер-министра Украины Виктора Януковича. В 2006 Руслана стала депутатом Верховной рады от блока "Наша Украина", а уже через год сама отказалась от депутатского мандата. В 2010 году, во время президентских выборов, активно выступала в поддержку кандидата Юлии Тимошенко. Не обошла вниманием певица и Евромайдан – тогда она активно выступала в поддержку протестующих.