Зеленский: Не допустим милитаризации Черного моря

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит России ограничивать свободу судоходства в Черном море и будет отстаивать нормы и принципы международного права, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Одессе.

Как отметил глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливаются в Черноморском регионе из-за его милитаризации и агрессивных действий Российской Федерации.

"Это показывает всем нашу непреклонность в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы недопустимо ограничение свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морской державы" , — заявил Зеленский.

Напомним, в понедельник, 28 июня, в Черноморском регионе стартовали военные учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.