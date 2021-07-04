Украинской сборной готовят горячий прием в Борисполе

Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы, выбыв в четвертьфинале от англичан. Задерживаться в Риме подопечные Андрея Шевченко не стали и уже сегодня возвращаются домой. Поклонники футболистов и пресса могут поприветствовать команду, сообщает Сегодня.

Встреча готовится в аэропорту "Борисполь". Прилет делегации из Италии ожидается в 15:45. Мероприятие состоится на крыше многоуровневого паркинга.

Вместе с болельщиками приедут и несколько известных персон. В частности, лидер группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев исполнят гимн Украины. Об организации трансферов в аэропорт ничего не сообщается. При этом УАФ заботится о фанатах, предлагая взять дождевики, головные уборы и воду. На мероприятие не пустят людей в стадии алкогольного опьянения и без защитных масок.