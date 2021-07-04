Новый BMW 2 Series рассекретили перед премьерой

В интернет попали фото BMW 2 Series Coupe. Спорткар БМВ официально презентуют 8 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде, сообщает АвтоПортал.

Новый BMW 2 Series Coupe в кузове G42 засняли практически без камуфляжа и можно разглядеть его дизайн. У него довольно нестандартный, по меркам марки, дизайн с раскосыми фарами. Передние и особенно задние крылья раздуты.

В салоне появилась виртуальная приборка, а центральная панель традиционно повернута к водителю. Передние сиденья разделены высоким тоннелем.

Привод у BMW 2 Series Coupe может быть задним или полным, а спортивные версии получат активный дифференциал.