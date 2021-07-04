В Украине нашли новую Таврию в кузове пикап (видео)

Автомобиль проехал всего 126 км, сообщает Автоцентр.

Транспортные средства, в свое время выпущенные советским автопромом, уже практически не встречаются на дорогах. Большинство из них пришли в негодность и доживают свой век на свалках. Однако еще можно найти единичные экземпляры, которые сохранились в отличном состоянии.

Одну из таких «капсул времени» нашел украинский блогер Roma Urraco. Речь идет о нестандартной Таврии в кузове пикап. Автомобиль с заводским индексом ЗАЗ-110550 сошел с конвейера в 2005 году. Его приобрели в одном из автосалонов Киева, но не использовали. На одометре машины зафиксирован пробег 126 км. Все это время пикап простоял в сухом отапливаемом гараже, поэтому сохранился в отличном состоянии.

На кузове машины нет ни намека на коррозию. Подкапотное пространство, а также ключевые узлы и агрегаты, до сих пор покрыты заводской смазкой. Салон также находится в отличном состоянии. Единственный недостаток – это пыль и грязь, но они легко устранимы.

Зачастую такие автомобили приобретали коммерческие организации, но в этот раз он был куплен для личного использования. Увы, по состоянию здоровья владелец не смог эксплуатировать пикап, поэтому он 15 лет простоял запертым в гараже.

ЗАЗ-110550 выпускался с 1994 по 1995 год. Из-за низкого спроса модель сняли с производства. Однако в 1999-ом ее вновь вернули на конвейер, где она продержалась до 2011 года. В основу пикапа легла стандартная Таврия. Ей переработали кузов и удлинили на 127 мм колесную базу. В последствии у пикапа появилось несколько модификаций, включая версии с тентом и откидным задним бортом.