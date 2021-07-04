У "евроблях" с болгарскими, чешскими и словацкими номерами – проблемы с растаможкой

Дипломатические учреждения Болгарии, Чехии и Словакии не предоставили украинской таможне разъяснения о процедуре снятия с учета и оформления договора купли-продажи на автомобили, сообщает UBR.

Поэтому, рассказывает адвокат ОО "Авто Евро Сила" (АЕС) Иван Казачук, украинская сторона не до конца владеет информацией, как эту процедуру провести корректно.

На данный момент "евробляхи" на болгарской регистрации в основном находятся в южных регионах Украины, с чешской и словацкой – массово встречаются на Закарпатье. Водители таких транспортных средств (ТС) не спешат на растаможку, хотя запросы к брокерам поступают регулярно.

"Владельцы ждут, спрашивают: "Ну что там, когда растаможка?" Я всех предупреждаю, что пока эти страны на паузе. Таможня еще до конца не понимает, как будет проходить процедура снятия с учета: с вывозом или без него, с транзитными номерами или нет, с отметками или же без них, со справками или нет… Но "евроблях" именно этих регистраций – много" ,– говорит Казачук.

В свою очередь Гостаможслужба разместила на своем официальном сайте информационные слайды, призванные исправить ситуацию, но использовать их в работе пока не удается, говорит юрист: ссылаться на ту или иную страницу слайда не будет ни брокер, ни инспектор.

Все стороны ждут временный порядок, который согласно закону №1402-ІХ должен быть прописан Кабинетом министров на протяжении месяца после его вступления в силу.

Дополнительную сложность ситуации придает тот факт, что и Чехия, и Словакия не хотят снимать автомобиль с учета, если он не находится на их территории. А вывезти туда "евробляхи" с регистрацией этих стран украинцы не могут, потому что автоматически потеряют льготу для растаможки.

"То есть людям говорят "растаможивайтесь, но снимайтесь с учета". Но, чтобы сняться с учета – нужно вывезти. А если вывезешь – не подпадаешь под этот закон. Вот поэтому и ждем разъяснений" ,– подмечает Казачук.

С Болгарией ситуация менее критичная. Но тоже не без проблем: сама регистрационная база там закрытая, предназначена только для внутреннего пользования. Выяснить через нее, снят ли автомобиль с учета или нет – невозможно.

Если машина ввозится как импорт, то по транзитным номерам таможеннику видно, что с учета она снята. Но в случае с "евробляхами" есть сложность.

На данный момент возможен вариант подачи запроса от украинской таможни в Болгарию с целью получения официального ответа. Но прийти он может и через месяц-два. Если автомобиль уже заехал на таможенное оформление, то и до момента получения ответа ему придется находиться на таможенном терминале.

Юрист поясняет, что складировать такие автомобили таможенные инспектора не заинтересованы, поэтому также ждут разъяснений "сверху" и по Болгарии.