Зеленский поздравил Байдена с Днем независимости США
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости, сообщает УНИАН.
Об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
"Наших американских партнеров, пользуясь этим случаем, я хотел бы поздравить с Днем независимости Соединенных Штатов Америки", - заявил Зеленский.
Также глава государства поздравил президента Джо Байдена и американский народ с Днем Независимости в микроблоге Twitter.
"Искренние поздравления президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета", - написал глава государства.
День независимости США отмечается 4 июля и является федеральным выходным днем. Праздник установлен по случаю подписания 4 июля 1776 года Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании.