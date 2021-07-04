Зеленский поздравил Байдена с Днем независимости США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты Америки с Днем независимости, сообщает УНИАН.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Наших американских партнеров, пользуясь этим случаем, я хотел бы поздравить с Днем независимости Соединенных Штатов Америки" , - заявил Зеленский.

Также глава государства поздравил президента Джо Байдена и американский народ с Днем Независимости в микроблоге Twitter.

"Искренние поздравления президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен Соединенным Штатам за неизменную поддержку суверенитета" , - написал глава государства.

День независимости США отмечается 4 июля и является федеральным выходным днем. Праздник установлен по случаю подписания 4 июля 1776 года Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании.