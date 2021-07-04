Жена Шевченко высказалась об игре сборной Украины

Жена главного тренера сборной Украины Кристен Пазик заявила, что гордится выступлением команды Андрея Шевченко на Евро-2020. Ей, как гражданке Великобритании, было непросто наблюдать над разгромом "желто-синих", сообщает Обозреватель.

Об этом жена Шевченко написала в своем Instagram. Она также поздравила сборную Англии с выходом в полуфинал турнира.

"Этот вечер был тяжелым. Я даже не могла смотреть игру, я так нервничала. Жить в Англии и быть гражданином Великобритании было еще труднее, но я так горжусь тем, чего добилась эта молодая команда. Всем спасибо за поддержку на этом пути, двигаемся дальше" , – написала Пазик.

Супруга Андрея Шевченко поддержала сборную Украины. Источник: Instagram Кристен Пазик

Сам Шевченко после матча с англичанами отметил, что на поражение со счетом 0:4 повлияло не только индивидуальное мастерство соперников, но и ошибки украинских футболистов в обороне. Легенда "Милана" отметил, что сборной Украины будет тяжело бороться с топовыми командами, пока внутри страны не появится сильный клубный чемпионат.

При этом Шевченко пока что не знает, останется ли на посту главного тренера национальной сборной. По его словам, сперва нужно отчитаться за проделанную работу и уже потом принимать решение.