Зеленский почтил память погибших моряков

В Одессе в память о погибших моряках опустили венки на воду Черного моря, сообщает УНИАН.

Церемония состоялась после прошедших на Морском вокзале Одесского порта торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский. После того как глава государства поздравил собравшихся с Днем ВМС ВСУ, он поднялся на борт военного катера, который отправился в открытое море для ритуального возложения на воду венков.

Также состоялся воздушный парад: вертолеты ВМС ВС Украины осуществили пролет над акваторией с демонстрацией Государственного флага Украины и Военно-Морского Флага ВСУ. На террасе Морского вокзала творческий коллектив Центра военно-музыкального искусства отечественных ВМС дал праздничный концерт.

Кроме того, в связи с праздником в помещении морвокзала открыта выставка «Блокпост памяти», посвященная героизму защитников Украины от российской агрессии.