Британский принц Уильям прокомментировал игру украинской сборной во время матча против Англии на Евро-2020, которая завершилась со счетом 0:4 в пользу англичан. Так, по его словам "Украина хорошо сыграла", сообщает Обозреватель.

Об этом герцог Кембриджский заявил на своей официальной странице в Twitter﻿. Принц смотрел игру дома и после ее завершении решил поблагодарить командам за прекрасный матч.

"Еще одна первоклассная командная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!" – написал в соцсети герцог .

Принц Уильям заявил, что "Украина сыграла хорошо" во время матча с Англией. Источник: Twitter герцогов Кембриджских

Ранее также прокомментировала игру сборной Англии и Украины на Евро-2020 посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Дипломат написала в Twitter﻿, что это была "замечательная игра, сыгранная между добрыми друзьями". Сама Симмонс смотрела игру, которая проходила в Риме (Италия), находясь в Одессе.

К слову, ранее принц Уильям, его супруга герцогиня Кембриджская вместе с их сыном принцем Джорджом появились на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года, где играли сборные Англии и Германии. Королевская семья присутствовала на стадионе, где сам герцог не сдерживал своих эмоций и активно болел за сборную.