112-летнего пуэрториканца признали самым пожилым человеком в мире

Книга рекордов Гиннесса объявила рекорд долголетия, который установил житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркес. В возрасте 112 лет и 326 дней он стал самым пожилым человеком из ныне живущих, сообщает Новое время.

Отмечается, что мужчина был признан самым старым человеком в мире всего за несколько недель до 113-летия. Эмилио Флорес Маркес родился 8 августа 1908 года в Каролине, Пуэрто-Рико.

Фото: Guinness World Records

Он был вторым по старшинству из 11 детей, помогал на ферме отца выращивать сахарный тростник и продолжил семейное дело уже во взрослом возрасте. Сейчас он живет в Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико, с двумя детьми — Тирсой и Миллито.

Маркес, потерявший большую часть слуха, перенес операцию по имплантации кардиостимулятора, когда ему был 101 год. Однако состояние его здоровья на данный момент хорошее, говорится в сообщении.

Эмилио был женат 75 лет на Андреа Перес, которая умерла в 2010 году. У них четверо детей, пятеро внуков и пятеро правнуков.

Фото: Guinness World Records

Предыдущим самым старым живым человеком, признанным Книгой рекордов Гиннесса, был румын Думитру Комэнеску. Он умер 27 июня 2020 года, менее чем через месяц после установления рекорда в возрасте 111 лет 219 дней.

После его смерти Книга рекордов Гиннесса сообщила, что «получила доказательства» рекорда Маркеса, который родился на три месяца раньше Комэнеску.