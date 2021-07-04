В Крыму возобновились сильные ливни, Ялту затапливает

В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома, сообщает Украинская правда.

В некоторых курортных городах полуострова уже затопило набережные.

По словам представителя оккупационных властей Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Также в Байдарской долине вышла из берегов река Бага.

В селе Куйбышево Бахчисарайского района уже подтоплено около 50 домовладений.

Кроме того, дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте.