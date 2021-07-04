СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля в Украине провела тактико-специальные учения в Киеве, отработав механизм освобождения заложников, которых условные "террористы" захватили в Хоральной синагоге Бродского в центре столицы, сообщает Интерфакс-Украина.

По легенде учений условные "террористы" захватили в заложники посла Израиля в Украине и верующих, которые находились в помещении синагоги.

"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях. В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили "заложников" и задержали условных "террористов" , - говорится в сообщении.

В связи с антитеррористическими учениями расположенная рядом с синагогой станция метро "Дворец спорта" не работала на вход и выход с 8.30 по 13.30 в воскресенье. Пересадка с этой станции на станцию "Площадь Льва Толстого" другой линии работала в обычном режиме.