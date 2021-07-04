В России вырезали гимн Украины из матча с Англией

Зрителям Российской Федерации пришлось смотреть четвертьфинал Евро-2020 между Украиной и Англией с задержкой в 30 секунд и без гимнов в начале матча, сообщает Обозреватель.

Вместо "Ще не вмерла..." от болельщиков руководство "Первого канала" показала панорамные виды Олимпийского стадиона в Риме, где проходила игра.

Комментатор Роман Гутцайт начал свою работу лишь с того момента, когда встававшие на гимн зрители на трибунах, начали садиться.

Вот так этот момент выглядел на других каналах:

До этого украинские фанаты на матчах сборной на ЧЕ устраивали перфоманс, исполняя матерный хит про Путина.

Несколько раз заряд "Путин – х**ло" попадал в прямой эфир российских телеканалов.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".