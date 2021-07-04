Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сборная Украины заработала 16 миллионов евро за время своего выступления на Евро-2020, сообщает УНИАН.
Попадание в финальную часть чемпионата Европы автоматически принесло Украинской ассоциации футбола 9,25 миллиона евро.
1,5 миллиона евро сборная Украины заработала благодаря победе над сборной Северной Македонии на групповом этапе (2:1).
Еще 2 миллиона евро полагается за выход в 1/8 финала, а также 3,25 миллиона евро за выход в четвертьфинал турнира.
Таким образом, общая сумма составляет 16 миллионов евро.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.