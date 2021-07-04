На какой технике проходят учения Sea Breeze-2021

На какой технике проходят учения Sea Breeze-2021

По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения. В ходе последняя этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду, сообщает Autoconsulting.

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Бой в тылу - всегда непредсказуем.

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ББМ "Козак-2" - украинских ВС.

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Тем временем, учения проходят и в танковых частях.

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Танкисты отрабатывают оборону рубежей и марш-броски.

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А артиллеристы - отражать наступления противника.

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