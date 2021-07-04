В Польше вакцинировались от COVID-19 более 10 тысяч украинцев

В Польше состоянию на 30 июня частично или полностью вакцинировались почти 30 тыс. Иностранцев, из которых наибольшую группу составляют граждане Украины, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в ответе Минздрава РП.

"До конца июня в общем 29212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократной вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10632 гражданина Украины, зато две дозы - 1797 украинцев" , - сообщили в Минздраве.

Украинцы прививаются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Вакцина для них бесплатная. Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают электронное направление на прививку автоматически. В противном случае нужно получить направление лично у врача первого контакта на основании загранпаспорта.

На сегодня в Польше выполнено почти 30 млн прививок, полностью вакцинировались более 13,7 млн человек.