Папа Римский попал в больницу: ему проведут операцию

Папа Римский Франциск отправился в больницу Рима (Италия), где ему проведут плановую операцию на кишечнике в связи со стенозом, сообщает Обозреватель.

Об этом передает пресс-служба﻿ Святого престола. Отмечается, что 84-летний Папа нуждается с в хирургическом вмешательстве по сужению толстой кишки.

В кратком объявлении не говорится, когда именно будет проведена операция, но отмечено, что после будет объявлено о завершении операции.

Добавим, что ранее понтифику было рекомендовано сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас. Ему было прописано употреблять рис в маленьких пропорциях, рыбу, фрукты и овощи, а также исключить из рациона мучное и макароны. Врачи настояли, что Франциск избавился от лишнего веса, чтобы облегчит его боли в спине.