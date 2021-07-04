В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Киев и область в ближайшие часы накроют грозы со шквальным ветром. Непогода в столице продлится до конца суток, 4 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает пресс-служба﻿ ГСЧС.

"В Киеве и Киевской области в течение ближайшего часа и до конца суток 4 июля местами пройдут град и шквалы 15-20 метров в секунду" , - говорится в сообщении.

Днем 5 июня в столице и центральных регионах ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра. ГСЧС объявило о "желтом" уровне опасности.

Напомним, сегодня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы ветра, поэтому синоптики объявили там штормовое предупреждение.