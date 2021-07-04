Топ-5 машин на растаможку: во сколько обойдется каждая

В Украине сейчас началась активная фаза льготной растаможки евроблях. Как оказалось, чаще всего водители ставят на учет представителей немецкого автопрома на литовской или польской регистрации, сообщает UBR.

Во сколько на самом деле обходится льготная растаможка и какие марки стоят в очереди на украинскую регистрацию в первых рядах рассказали в ОО "Авто Евро Сила".

По словам экспертов, стоимость снятия с регистрации в Польше примерно сопоставима с приведенными ниже "литовскими" расценками.

Сколько стоит растаможка

Лидирует в списке Volkswagen Passat В5 2000 года, который по праву считается "классической" евробляхой.

Каждый пятый авто на еврономерах из всех растамаживаемых в Украине – именно эта модель с польской регистрацией, работающая на дизеле и объемом двигателя 1.9.

Процедура легализации такого автомобиля обойдется в 54 347 грн. Из них 37 702 грн – таможенные платежи:

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 15 603 грн;

ставка за тип топлива: 3 285 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС: 5 386 грн.

Дополнительно придется заплатить 16 645 грн за такие услуги:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200 грн;

услуги брокера: 6 875 грн.

Второе место по популярности среди украинцев разделили Audi A6 и Volkswagen Golf 4. Эти машины завоевали к себе благосклонность благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

AUDI ввозили в основном 2000 года, с дизельным двигателем объемом 2.5. Общая сумма на растаможку такого автомобиля составит 55 305 грн. Таможенные платежи – 38 660 грн:

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка объем двигателя: 16 425 грн;

ставка за тип топлива: 3 285 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС: 5 523 грн.

Еще в 16 645 грн обойдутся следующе услуги:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200 грн;

услуги брокера: 6 875 грн.

Чуть меньше спрос на растаможку BMW 5 2000 года с бензиновым двигателем объемом 2.0, хотя все так же стабильный: минимум по три машины в день данной модели проходят через украинскую таможню.

Бюджет всей процедуры составит 51 472 грн. Из них таможенные сборы 34 827 грн, а именно:

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 16 425 грн;

ставка за тип топлива: 0 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС: 4 975 грн.

И дополнительно 16 645 грн уйдут на следующие платежи:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200 грн;

послуги брокера: 6 875 грн.

Замыкают пятерку лидеров Opel Zafira и Opel Vectra 2000 года с дизельными двигателями 2.0. Сумма всей растаможки на обе модели идентичная – 55 305 грн.

Таможенные платежи потянут на себя 38 660 грн, а разбивка по расходам будет следующая:

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 16 425 грн;

ставка за тип топлива: 3 285 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС: 5523 грн.

Дополнительные 16 645 грн пойдут на:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200 грн;

услуги брокера: 6 875 грн.

Все остальные модели завезены в Украину не в таких крупных масштабах – в основном это Citroen Berlingo и Saab.

Отметим также, что владельцы евроблях уже начали сталкиваться с серьезными проблемами при растаможке автомобилией.