Обвал многоэтажки в Майами: спасатели приостановили поиски

Власти приостановили поиски жертв на месте обрушения 12-этажного дома в Серфсайде, округ Майами-Дейд во Флориде, США, сообщает УНИАН.

Об этом пишет CNN﻿.

Операция спасателей длится уже 10 дней, однако сейчас ее приостанавливают, чтобы разобраться со сносом уцелевших частей здания, которые могут угрожать безопасности спасателей.

Кроме того, снос происходит на фоне угрозы тропического шторма "Эльза". Стихия движется к южной Флориде. Синоптики предупреждают об обильных осадках и ураганном ветре. Шторм ожидается ночью с воскресенья на понедельник.

Спасателям уже удалось найти тела 24 погибших в результате обрушения дома в Серфсайде. Тела двух последних людей извлекли из-под завалов вечером в пятницу, 2 июля. Среди жертв также сестры 4 и 10 лет, пожилая пара и дочь пожарного. Судьба 121 человека остается неизвестной.

Обвал жилого дома в Серфсайде: что известно

В четверг, 24 июня, в округе Майами-Дейд обрушился 12-этажный жилой дом Champlain Towers South, построенный в 1981 году. В здании было 136 квартир.

11 человек госпитализировали с травмами. По состоянию на 1 июля было известно о 18 погибших. На седьмой день после обрушения спасатели извлекли из-под завалов тела двух девочек 4 и 10 лет.