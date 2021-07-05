Катя Осадчая показала беременный животик в фиалковом платье

Успешная украинская телеведущая продолжает покорять сеть безупречными образами для съемок. На днях она опубликовала очередную серию фото на личной странице, сообщает 24 Канал.

Знаменитость позировала перед камерой на фоне фотозоны, украшенной многочисленными букетами цветов. Для нового рабочего дня Катя Осадчая выбрала очень нежное платье фиалкового цвета длины макси с открытыми плечами. Рюши и шеи и рукавах добавляли элегантности, а тонкий пояс слегка подчеркнул беременный животик.

Катя Осадчая соединила такой наряд с бирюзовыми босоножками без каблуков. Она собрала волосы в аккуратный пучок, дополнив прическу шляпой с лиловой лентой.

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