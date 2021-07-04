Полякова в легком мини восхитила формами

Оля Полякова в летний горячий рабочий сезон совмещает выступления и релакс. Звезде очень нравятся такие гастроли. Например, недавно она побывала в Карпатах, где успела расслабиться в СПА и станцевать горячий танец перед близким мужчиной. Теперь же Королева ночи отправилась в Турцию, сообщает РБК-Украина.

Оля красовалась на морском берегу и не удержалась от парочки летних фото для Instagram﻿.

На певице – белоснежное платье в горошек от украинского дизайнера Андре Тана из совместной коллекции с Катей Осадчей. Наряд лишь подчеркнул стройные изгибы артистки, тонкую талию и точеные ножки. Глаза она спрятала за солнечными очками и скрылась от палящих лучей под пальмой-зонтиком.

"По традиции 1, 2, 3, 4? Обожаю совмещать работу с отдыхом! А вы?" - поинтересовалась Полякова .

"Все" , – заверила Даша Астафьева.

Поклонникам очень понравился изящный летний фотосет Поляковой.