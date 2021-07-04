Мужчина по ошибке получил от банка $50 млрд

В США семье по ошибке на банковский счет перевели 50 миллиардов долларов. Однако всего несколько дней агент по недвижимости из Батон-Руж, штат Луизиана, Даррен Джеймс был миллиардером, пока в финансовом учреждении не устранили ошибку, сообщает Обозреватель.

Как пишет CNN﻿, сбой произошел в местном банке Chase Bank.

"Это не ошибка одного нуля или ошибка двух нулей, это кто-то, кто случайно заснул на клавиатуре. Я был в восторге. Очень удивился, и поинтересовался, есть ли у меня богатый дядя, который передал мне деньги" , – шутливо говорил мужчина.

Американец отметил, что причина технического сбоя еще установлена. Но известно, что это произошло не только с его банковским счетом.

Счет в банке на 50 млрд долларов. Источник: CNN

"Беспокойство заключается в том, был ли мой счет скомпрометирован, а банк мне даже не позвонил. Мы ничего ни от кого не слышали" , – добавил Джеймс.

Также мужчина сказал, что не намеревался тратить деньги, ведь это идет вразрез его "моральному компасу".

"Есть большая разница между моралью и законностью. Честность и хорошие моральные качества сразу же вступают в силу, мы ничего не можем сделать с деньгами. Я не заработал их, это не наше право тратить их" , – добавил он.

Представитель банка сказал, что у них произошел технический сбой, затронувший ограниченное количество учетных записей.