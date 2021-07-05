В Эстонии потребовали от России вернуть оккупированные территории

Кандидат в президенты Эстонии и бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас потребовал, чтобы Россия вернула захваченные территории его страны. Речь идет о части Печорского уезда, который сейчас входит в Псковскую область, и части территории за Нарвой (сейчас Ленинградская область), сообщает Обозреватель.

Об этом он заявил на съезде Консервативной народной партии (EKRE). Именно на нем политика и избрали претендентом на пост главы государства.

"Нет никакой необходимости заключать новое эстонско-российское соглашение о границах. Согласно международному праву еще действует Тартуский мир, заключенный 101 год назад. И определенная им государственная граница. Нет никакой необходимости для легализации преступной оккупации Пецеримаа и окрестностей Нарвы" , – сказал Пыллуаас.

Выборы президента Эстонии назначены с 10 августа по 29 сентября. Сперва его избирает парламент, а в случае, если это не получается, то созывается коллегия выборщиков, состоящая из 208 человек (107 представителей местных самоуправления и 101 депутат).

Пыллуаас был спикером парламента с 4 апреля по 18 марта 2021 года, а сейчас возглавляет фракцию EKRE.