Путин провоцирует в Черном море опасный инцидент – офицер ВМС США

Президент РФ Владимир Путин превратил Черное море в опасный регион. Рано или поздно там может произойти инцидент, угрожающий войной, сообщает Обозреватель.

Такое мнение высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Путин говорил: "Если мы сегодня не возьмем Крым, то завтра там будет НАТО". Это своего рода брехня, потому что все Черное море окружено странами НАТО. Путин сделал это не для того, чтобы сделать Россию более безопасной. Наоборот, он создал намного больше опасностей" , – подчеркнул офицер.

В этом контексте он напомнил о том, как россияне провоцируют корабли НАТО на столкновение. Эта ситуация представляет большую опасность.

"Когда в Черном море проходят такие корабли, как эсминцы, как Defender, как USS Cook, россияне начинают проводить вокруг них маневры, пытаться преградить путь, близко пролететь над ними самолетами, чтобы затряслась палуба – это все равно рано или поздно приведет к какому-то инциденту. Очень часто так начинались войны, начинались конфликты" , – подчеркнул Табах.

По его словам, именно с таким поведением РФ связано намного большее, чем раньше, количество боевых кораблей в Черном море:

"Мы видим в Черном море столько боевых кораблей, как Defender или Ross и другие эсминцы. Это смерть несущие корабли, с огромным оружием, с Томагавками. Их никогда столько не было в Черном море".