5 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В Канаде - День предупреждения травматизма, в Индии - День поста и духовных практик «Йогини Экадаши», в Армении - День Конституции, в Замбии - День героев, в Кабо-Верде - День независимости, в Южном Судане - День матери, в Чехии - День Кирилла и Мефодия, в США - День штата Гавайи, День яблочного турновера, День крекеров «Грэхем», в Сент-Винсенте и Гренаде -Карнавальный понедельник, в Гайане - День Карибского сообщества, на Каймановых островах - День Конституции, в Алжире, Венесуэле - День независимости, в Туркменистане - День работников судебных органов, в Словакии - День словаков, проживающих за рубежом, сообщает УНИАН.

Памятные даты 5 июля, годовщины и события

В 1841 году 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила ему специальный поезд из 9 вагонов для «безалкогольного» тура 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах обозначились маршруты по многим европейским городам. Как следствие - появилось туристическое агентство «Томас Кук и сын» - первая в мире турконтора. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен. Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через 50 лет оно владело 84 отделениями, 85 агентствами, услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

5 июля 1881 года египтолог Эмиль Бругш из каирского Египетского музея совершил сенсационное открытие. Под Луксором, в скалах Дейр эль-Бахри к востоку от знаменитой Долины царей, он обнаружил под землей погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого. Саркофаги стояли среди утвари и украшений, разбросанных по полу. Судя по всему, незадолго до Бругша здесь побывали воры, но ранее никто не приближался к «сокровищам». Пользуясь расположением правителя Египта, Эмиль Бругш с помощью двухсот египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии. Эти находки были погружены на каирский пароход, и через 3 дня экспедиция прибыла в столицу. На протяжении всего пути население провожало пароход как погребальный катафалк: мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, а женщины, распустив волосы, стенали, как древние профессиональные плакальщицы. Эмиль Бругш своей находкой не только обогатил Каирский музей, но и весь мир, предоставив возможность современным людям увидеть чудесным образом сохранившиеся останки тех, кто тысячи лет назад был в зените своего величия и славы.

5 июля – День рождения бикини. В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишель Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Автор фасона купальника - модельер Луи Реар. Костюм посчитали порочным и окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Бикини было запрещено на многих курортах, но в середине 1950-х годов его судьба круто изменилась с выходом на экраны фильма «И Бог создал женщину», где главная героиня Бриджит Бардо снялась в бикини. Фильм стал культовым, а купальники-бикини – супермодными. Швейные фабрики, работая сверхурочно, еще несколько лет не могли удовлетворить спрос.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 июля чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании, их сына Сатурнина, а также епископа Самосатского Евсевия. Другие названия праздника – «Ульянин день», «Ульяна и Галактион».

Что сегодня нельзя делать

Не стоит начинать важные дела до вечера - они не увенчаются успехом.

Будьте внимательны, сдерживайте эмоции и не поддавайтесь соблазнам.

Соблюдайте осторожность на дорогах.

Приметы на 5 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

камни покрылись влагой - скоро пойдет дождь;

день жаркий - первые морозы ударят в декабре;

дождь - к богатому урожаю зерновых;

вечером роса - на следующий день будет хорошая погода;

много комаров - ближайшие дни будут ясными и теплыми.

Именины 5 июля

Именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинона, Зины, Фёдора и Василия.