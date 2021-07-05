Во Флориде снесли уцелевшую при обрушении часть дома

В округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) взрывом снесли уцелевшую при взрыве часть 12-этажного жилого дома. Работы на Champlain Towers провели в понедельник, 5 июля, сообщает Обозреватель.

"Оставшаяся часть Champlain Towers в Серфсайде, Флорида, была снесена – это еще одна печальная глава для выживших и их семей. Официальные лица заявляют, что структура подвергает опасности поисково-спасательные команды, и это позволит им исследовать больше территорий" , – написал журналист Мануэль Бохоркес.