НКРЭКУ установила минимальное ценовое ограничение на электричество

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) установила минимальное ценовое ограничение на электроэнергию "рынка на сутки вперед" (РСВ) на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно, сообщает UBR.

Ниже этой суммы участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения. Об этом сообщает пресс-центр энергорегулятора по итогам экстренного заседания комиссии 4 июля, связанного с резким снижением цены на РСВ.

НКРЭКУ также установила ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной-интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.

Кроме того, с целью увеличения спроса на РСВ регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка все объемы электроэнергии, необходимых для компенсации производственных потерь.

"Впервые мы собираемся так поздно, тем более в воскресенье, но мы должны экстренно реагировать на ситуацию и действовать. Первое – мы начинаем расследование того, что случилось на РСВ. Мы должны изучить все аспекты этого, включая подозрительные аукционы генерации ДТЭК и все последующие действия" , – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время заседания.

Добавим, что в период со 2 по 4 июля цена электроэнергии на РСВ снизилась до исторического минимума в 2021 году – почти в 3,5 раза в сравнении с ценой на 1 июля (с 1450,65 грн/МВт-ч до 426,06 грн/МВт-ч). Такое падение регулятор объяснил выведением 74% спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка, назвав в первую очередь компанию "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК).

На 5 июля стоимость э/э начала постепенно повышаться – до 505,68 грн/МВт-ч (+18% по сравнению с предыдущим днем).