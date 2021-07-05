Прогноз погоды на 5 июля: в Украину вернутся град и шквалы

Погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет снова дождливой. Осадки, которые будут сопровождаться грозами, охватят все регионы, сообщает Обозреватель.

Согласно прогнозу погоды﻿, местами пойдет град, а ветер усилится до штормовых значений.

Дожди с грозами 5 июля охватят все области Украины, в южных и центральных областях осадки будут значительными. Также местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла на западе и +17… +21 на остальной территории. Днем синоптики прогнозируют от 26 до 31 градуса.

В Киеве в понедельник погода также будет дождливой и с грозами, ночью +17… +19, днем до 28 градусов.