Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Из-за того, что 4 июля – День независимости США – в этом году пришелся на воскресенье, сегодня в Америке тоже будет выходной, а значит, никакие операции осуществляться не будут. Поэтому торги на межбанковском﻿ валютном рынке в понедельник 5 июля будут проводиться по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним днем).

Желающих работать в таком режиме будет немного, как результат, операций с безналичным долларом сегодня будет гораздо меньше обычного.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,35/27,45 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс доллара в обменниках Киева на выходных опустился до 27,27-27,28 гривен. Сегодня продажа будет стартовать с 27,28 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. Впрочем, в связи с особенностями сегодняшней торговли никаких резких движений мы не предполагаем, а значит, наличный рынок сегодня будет жить своей жизнью.

Евро на рынке FOREX в пятницу скорректировал свое падение и поднялся до отметки 1,1872 доллара. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,1851-1,1869 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 32,38-32,40 гривны. Сегодня утром евро начнут продавать по 32,40-32,43 гривны. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара.

Российский рубль в прошлую пятницу укрепился к американскому доллару до 73,15 рублей за доллар. Утром понедельника видим, что рубль опять падает. Состоянием на 8:00 утра рубль торгуется в узком диапазоне 73,28-73,36 рубля. В Киеве наличный рубль на выходных вчера продавали по 3,71-3,75 гривен за 10 рублей, встречались и более дешевые предложения небольших сумм. Сегодня наличный рубль будут продавать по той же цене.