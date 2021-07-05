Туск обвинил польские власти в содействии повестке Путина

Бывший премьер-министр Польши и экс-председатель Совета ЕС Дональд Туск обвинил действующую власть в своей стране в выстраивании внешней политики в ключе, выгодном президенту России Владимиру Путину, сообщает DW.

"Новые друзья" главы правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского "схожи в одном - им ближе путинская Россия, чем Европейский Союз" , – заявил Туск в воскресенье, 4 июля, на следующий день после своего избрания председателем либерально-консервативной партии "Гражданская платформа".

Последствия такой линии Варшавы могут быть "гораздо опаснее, чем мы можем себе представить", предостерег Туск.

Правящая в Польше партия несколькими днями ранее подписала с "евроскептиками" - французской крайне правой политической силой "Национальное объединение", венгерскими правыми из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьера Виктора Орбана и итальянской "Лигой" - декларацию с призывом к "большему суверенитету" стран-членов ЕС.

По мнению бывшего главы польского правительства, этот документ является еще одним шагом на пути к "полной изоляции" Польши. Единственным человеком, который после действий партии Качиньского "откроет еще одну бутылку шампанского", является российский президент, подчеркнул Туск.