В Канаде скончалась женщина, которая первой получила прививку от COVID-19

Жизель Левеск, первая канадка, которая получила прививку от COVID-19, умерла на 89-м году жизни, сообщает Укринформ.

Отмечается, что женщина умерла от естественных причин, не связанных с COVID-19.

"Как первая жительница страны, которая получила прививку от COVID-19, госпожа Левеск олицетворяла надежду в борьбе с COVID-19", - заявили в департаменте.

Напомним Левеск получила первую прививку COVID-вакциной Pfizer-BioNTech 14 декабря прошлого года в доме престарелых в Квебек-сити, где она проживала. Ей сделали прививку всего на несколько минут раньше, чем работницы заведения длительного ухода в Торонто Аните Куиданген.

До сих пор в Канаде было сделано почти 39 млн прививок от COVID-19 . Более 75% канадцев старше 12 лет, получили хотя бы одну прививку.