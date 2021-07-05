Более 24 тысяч украинцев вакцинировали от COVID-19 в воскресенье

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 363 человека. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы - 9 103 человека.

Об этом говорится в сообщении﻿ Минздрава.

В течение суток работали 70 мобильных бригад, 87 пунктов прививки и 120 центров вакцинации.

По состоянию на 4 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 774 553 человека.

С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили 1 дозу - 2 074 986 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 850 394 человека.