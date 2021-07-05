На Кубе эвакуировали более 180 тыс. человек в ожидании шторма

На Кубе более 180 тыс. человек эвакуировали в ожидании приближения тропического шторма "Эльза", сообщает Деловая столица.

По состоянию на вечер воскресенья "Эльза" двигалась вдоль восточного побережья Кубы со скоростью около 15 км/ч. Максимальная скорость ветра внутри шторма достигает 95 км/ч.

Ожидая прибытия урагана, эвакуировали 180 тыс. человек. Правительство опасается, что шторм повлечет сильные паводки. На нескольких карибских островах из-за непогоды уже погибли по меньшей мере три человека.

"Большинство эвакуированных переехали к родственникам, но некоторые получили убежище в государственных учреждениях. Сотни людей, проживающих в гористых районах, укрылись в естественных пещерах, подготовленных на случай чрезвычайной ситуации" , — отмечает информагентство.

Также приняты меры для защиты плантаций сахарного тростника и какао.

Ожидается, что после Кубы "Эльза" ударит по Флориде (США).