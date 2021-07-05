В Крыму из-за наводнения погибла женщина

В Бахчисарайском районе аннексированного Крыма женщину унесло потоком воды, образовавшимся из-за сильных ливней, сообщает Корреспондент.

Погибшая была жительницей села Албат. При этом еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали. В то же время "власти" полуострова заявляют, что погибших нет, а одна женщина из села Куйбышево числится пропавшей без вести.

Отмечается, что в районе выпало две месячные нормы осадков. Это привело к тому, что здесь сошли два селевых потока и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Количество подтопленных домов в Куйбышеве выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Из-за непогоды более девяти тысяч абонентов остались без электричества.

Сильные дожди в Бахчисарайском районе подтопили уже 104 частных жилых дома, пять из которых разрушены полностью и восстановлению не подлежат.