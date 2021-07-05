Врач назвал опасные признаки обезвоживания организма

Солнечный зной и духота - это факторы риска для людей со слабым сердцем и сосудами. Причем определить о том, что для здоровья человеку срочно нужна вода можно по ряду необычных признаков, сообщает Российская газета.

Первый сигнал, это, конечно, сухие слизистые рта, носа, глаз.

Но наше тело сигналит нам об обезвоживании порой необычными способами, - сообщила врач- диетолог Людмила Денисенко.

К примеру, может появиться неприятный запах изо рта или резкий запах пота. Дело в том, что в условиях обезвоживания организма количество выделяемой слюны может значительно сократиться, что приводит к росту бактерий во рту. Кроме того, при нехватке воды пот становится концентрированным, и в нем активно начинают размножаться бактерии.

Пересохшая кожа перестает быть барьером для инфекций, и потому у людей, не пьющих воду, нередки атопические дерматиты, гнойничковые поражения кожи.

О том, что организм нуждается в воде, может свидетельствовать и тяга к сладкому. В условиях обезвоженности нарушается выработка гликогена, который необходим для сохранения энергии, поэтому организм стремится получить сахар из продуктов питания, в результате нас начинает тянуть на сладкое.

Исправить ситуацию поможет обычная и негазированная вода. Ели чувствуете приступ дурноты: смочите виски, запястья, а лучше всю внутреннюю сторону руки.