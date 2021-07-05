Задержание нардепа Брагаря: в полиции проверят действия патрульных
В Патрульной полиции Украины отреагировали на обвинения нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, которого недавно задержали полицейские.
"Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве", – говорится в сообщении полиции.
Также назначено проведение служебной проверки, во время которого дадут оценку действиям полицейских.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали народного депутата Евгения Брагаря. Сотрудники полиции остановили авто "Toyota" и заподозрили, что народный депутат, возможно, управляет транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Брагаря отправили к наркологу для прохождения теста. Наркотиков в крови депутата не обнаружили.
После этого он написал заявление на действие полицейских.
"Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – написал Брагарь на своей странице в Facebook.