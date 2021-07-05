Задержание нардепа Брагаря: в полиции проверят действия патрульных

В Патрульной полиции Украины отреагировали на обвинения нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, которого недавно задержали полицейские.

"Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве" , – говорится﻿ в сообщении полиции.

Также назначено проведение служебной проверки, во время которого дадут оценку действиям полицейских.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали народного депутата Евгения Брагаря. Сотрудники полиции остановили авто "Toyota" и заподозрили, что народный депутат, возможно, управляет транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Брагаря отправили к наркологу для прохождения теста. Наркотиков в крови депутата не обнаружили.

После этого он написал заявление на действие полицейских.