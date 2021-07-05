Налоговики дадут Гоструда списки неблагонадежных работодателей

Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) выберет, к кому из работодателей прийти с инспекцией, исходя из данных Государственной налоговой службы (ГНС). Налоговики формируют для Гоструда список субъектов хозяйствования, которые имеют самый высокий риск использования незадекларированного труда на основании ряда критериев, сообщает UBR.

Об этом рассказала замминистра экономики Светлана Глущенко.

Она также отметила, что критерии, по которым будет осуществляться отбор работодателей для проверочного списка, уже частично закреплены в законодательстве постановлением правительства №823 от 2019 года. Среди них:

несоответствие количества работников объемам производства (выполненных работ, предоставленных услуг) к средним показателям по соответствующему виду экономической деятельности;

наличие фактов нарушений порядка оформления трудовых отношений, выявленных в ходе контролирующих мероприятий ГНС.

По словам Глущенко, при формировании списка будет браться во внимание и ряд дополнительных критериев. Замминистра подчеркивает, что список не является исчерпывающим, так как будет корректироваться в зависимости от результативности инспекционной работы. Но на данный момент ГНС может включить в рисковую группу тех работодателей, у которых есть:

несоответствие количества объектов налогообложения и количества наемных рабочих;

несоответствие количества одновременно работающих регистраторов расчетных операций (РРО) количеству работников.

Также налоговая отметит тех работодателей, у которых вовсе нет наемных работников – этот критерий будет учитываться в случае с предприятиями в сферах розничной торговли, предоставления услуг, а также тех, которые имеют лицензию на производство, хранение и реализацию подакцизных товаров.

Отметим, что в результате инспекции работодатель может получить штраф. Максимальный размер санкции, которая применяется к субъекту хозяйствования, достигает 180 тыс. грн.

С другой стороны, сейчас Гоструда действует по принципу "сначала предупреди, а потом контролируй", указывает Светлана Глущенко.

Согласно этому подходу в первом полугодии 2021 года инспекторы сначала провели информационную кампанию, в ходе которой приходили на предприятия и объясняли работникам и должностным лицам риски незадекларированного труда и, наоборот, рассказывали о преимуществах официального трудоустройства.

Во время таких визитов инспекторы осуществляли мониторинг исполнения работодателями норм трудового кодекса. В частности, как объяснял директор департамента по вопросам труда Гоструда Владимир Гончарук, "визуально" оценивали количество работников, находящихся на предприятии, а затем сверялись с реестром застрахованных лиц.

После таких посещений инспекторы отслеживают динамику трудоустройства на конкретном предприятии.

"После окончания информационной кампании проводится инспекционная кампания в соответствующих сферах хозяйствования у тех субъектов, которые не прислушались к инспекторам труда во время информационных визитов и не заключили трудовые договоры с работниками" , – поясняет Глущенко.

Замминистра считает, что такой подход позволил существенно снизить количество визитов к тем работодателям, которые не уклонялись от перехода на официальные трудовые отношения после рекомендаций Гослужбы по труду.

Также это повлияло на динамику заключения договоров: по результатам информационных посещений с начала года в Украине было трудоустроено 56,8 тыс. работников, сообщила Глущенко.

Эффективным, говорит она, является и роль ГНС в мероприятиях по выявлению неоформленной занятости. Так, во время инспекционной кампании 2020 года Гоструда за две недели при участии других контролирующих органов посетило 56,8 тыс. предпринимателей. Из них Налоговая принимала участие в визитах к 12,6 тыс. работодателей.

"По информации ГНС, это позволило обеспечить рост динамики трудоустройства в сферах, где проводилась кампания, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25,8%" , – объясняет Глущенко, но в то же время констатирует – несмотря на общее снижение уровня неоформленной занятости в Украине, он все еще остается слишком высоким.

По данным Госстата, количество незадекларированных рабочих, которых в начале 2018-го насчитывалось 3,7 млн человек, к началу 2021 года снизилось до 3,276 млн.