Взрыв в Каспийском море: сейсмологи назвали причину

Взрыв, зафиксированный в воскресенье, 4 июля, в азербайджанском секторе Каспийского моря, произошел в результате извержения грязевого вулкана, сообщает Новое время.

Об этом заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли. По его словам, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывами и огнем.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой", — сказал Етирмишли.

Он указал, что аналогичный процесс происходит и на море, однако за толщей воды не видно грязи, которую извергает вулкан. Специалист добавил, что грязевые вулканы извергают огонь лишь 10−20 секунд.

#WATCH: Large explosion reported near oil platform in the Caspian Sea; officials say it may have been caused by a mud volcano #CaspianSea #Azerbaijan #BREAKING pic.twitter.com/jznfnVneHk — Chaudhary Sahab (@JournalistSahab) July 5, 2021

В воскресенье вечером, 4 июля, в соцсетях были распространены кадры взрыва, который произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря. В соцсетях отмечалось, что взрыв якобы произошел на газовом месторождении Умид, добычей газа с которого занимается компания SOCAR.

Замглавы департамента по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что "взрыв в Каспийском море не имеет ничего общего с объектами, находящимися под прямым контролем SOCAR".