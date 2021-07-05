Взрыв в Каспийском море: сейсмологи назвали причину
Взрыв, зафиксированный в воскресенье, 4 июля, в азербайджанском секторе Каспийского моря, произошел в результате извержения грязевого вулкана, сообщает Новое время.
Об этом заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли. По его словам, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывами и огнем.
"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой", — сказал Етирмишли.
Он указал, что аналогичный процесс происходит и на море, однако за толщей воды не видно грязи, которую извергает вулкан. Специалист добавил, что грязевые вулканы извергают огонь лишь 10−20 секунд.
В воскресенье вечером, 4 июля, в соцсетях были распространены кадры взрыва, который произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря. В соцсетях отмечалось, что взрыв якобы произошел на газовом месторождении Умид, добычей газа с которого занимается компания SOCAR.
Замглавы департамента по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что "взрыв в Каспийском море не имеет ничего общего с объектами, находящимися под прямым контролем SOCAR".