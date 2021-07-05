Украине осталось недолго ждать ПДЧ в НАТО – соратник Макрона
Украине осталось недолго ждать получения Плана действий по членству в НАТО, сообщает Левый берег.
Такое мнение высказал депутат Национального собрания Франции - один из ближайших соратников президента Республики Эммануэля Макрона, Пьер Персон.
"Я считаю, что до получения Украиной ПДЧ в НАТО - недалеко", - сказал Персон.
В то же время он акцентировал, что президент Макрон считает, что сейчас НАТО требует значительной трансформации.
"Мне кажется, что Макрон трезво посмотрел на НАТО и понял, что сейчас существует потребность в его трансформации, развитии, в улучшении потенциала", - говорит Персон.