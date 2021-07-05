Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple
Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) расследует возможные антиконкурентные действия со стороны американских технологических гигантов Amazon.com Inc. и Apple Inc. в области онлайн-продаж электронных товаров и предоставления маркетинговых услуг сторонним ритейлерам, сообщает Интерфакс-Украина.
В заявлении CNMC говорится, что ведомство возбудило дисциплинарное производство в отношении компаний в связи с предполагаемым антиконкурентным поведением, которое включает в себя торговые ограничения на веб-сайте Amazon в Испании для розничных продаж товаров Apple третьими лицами и некоторую рекламу конкурирующей продукции Apple.
"Расследуемое поведение может ограничивать конкуренцию в области продажи электронной продукции через интернет и предоставления маркетинговых услуг сторонним ритейлерам посредством онлайн-платформ в Испании", - говорится в заявлении CNMC.
Расследование планируется завершить в течение 18 месяцев.
Amazon сообщила WSJ, что намерена в полной мере сотрудничать с ведомством в рамках этого расследования. Представители Apple в Испании не ответили на запрос о комментарии.