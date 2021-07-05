В Беларуси заявили о последних "технических моментах" в интеграции с РФ

Процесс взаимной интеграции России и Беларуси почти завершен - осталось согласовать технические моменты. Пакет союзных программ будет подготовлен в ближайшее время.﻿ Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает Слово и дело.

По словам премьера, он постоянно контактирует по этому вопросу с российским премьером Михаилом Мишустиным.

"Вице-премьеры фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован... Это создаст для нас фактически новый план работы в рамках союзного государства" - отметил он.

Головченко добавил, что РФ и Беларусь договорились гармонизировать законодательство.