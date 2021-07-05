В Беларуси заявили о последних "технических моментах" в интеграции с РФ
Процесс взаимной интеграции России и Беларуси почти завершен - осталось согласовать технические моменты. Пакет союзных программ будет подготовлен в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает Слово и дело.
По словам премьера, он постоянно контактирует по этому вопросу с российским премьером Михаилом Мишустиным.
"Вице-премьеры фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован... Это создаст для нас фактически новый план работы в рамках союзного государства" - отметил он.
Головченко добавил, что РФ и Беларусь договорились гармонизировать законодательство.
"Будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все", - отметил белорусский премьер.