СБУ предотвратила продажу оружия криминалитету

СБУ обезвредила в Винницкой области организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. По оперативным данным, клиентами злоумышленников были представители криминальных кругов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде.

Деятельность злоумышленников имела системный характер. При этом сотрудники СБУ задокументировали незаконную продажу дельцами 4 единиц нарезного оружия и патронов к нему.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.