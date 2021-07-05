Тонкий рынок: биткоин рискует обвалиться до $10 тыс.

Лето 2021 года для криптовалют ознаменуется трендом на экологию, одним из главных ориентиров выступит ситуация с крипторынком в Китае. Скорее всего, биткоин скоро снова будет дорожать, но не исключены и сильные кратковременные колебания курса, вплоть до обвала к 10 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

Желающим купить биткоины стоит это делать постепенно – не на всю сумму сбережений, а частями, рассказал главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук.

"Лучше даже позже купить подороже, в среднем цена все равно будет выгодной. Если же на все деньги купить Bitcoin, а потом состоится форс мажор и цена просядет до 10 тыс. долларов – дольше будете выходить из просадки" , – отметил Ковальчук.

Он объяснил, что в летний период рынок называется тонким: многие инвесторы, криптотрейдеры находятся в отпусках, пересматриваются торговые стратегии на начало сезона деловой активности, поэтому любые ценовые вбросы могут привести к резкому изменению цен.

При этом на фоне запрета криптокомпаний в Китае состоялась массовая фиксация позиций, 70% предприятий остановили деятельность за прошлый месяц, и выручка майнеров снизилась в среднем на 42-53%. Как только компании перебазируются и запустятся в работу – Bitcoin будет снова дорожать, считает эксперт.

По состоянию на 10:19 по киевскому времени 5 июля биткоин торговался на уровне 34,194 тыс. долларов, что почти на 3% ниже вчерашнего уровня.