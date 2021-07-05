Пляжи Бердянска после мощного шторма засыпало медузами

На популярном украинском курорте Бердянск на берег выбросило множество медуз. Это связано с плохими погодными условиями, сообщает Обозреватель.

Так, на курорте прошел сильный ураган с грозой. Также ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций. На кадрах видно, что на берег Азовского моря выбросило огромное количество медуз. По словам очевидцев, побережье буквально усеяно этими морскими жителями.

Огромное количество медуз в Бердянске. Источник: Скриншот

На берегу Азовского моря много медуз. Источник: Скриншот

К слову, опасаться медуз стоит аллергикам – особенно, если с медузами они раньше не встречались, а также детям, и если ожог стрекательными клетками медузы пришелся на слизистые оболочки.

Людям, получившим сильные ожоги, в том числе, и от медузы на пляже, следует, не затягивая, обратиться к врачу. Особенно опасно, если поражается кожа лица и слизистые оболочки глаз, рта, дыхательных органов. В случае с глазами возможны очень опасные последствия.