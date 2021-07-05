Путин и Лукашенко числятся в перечне "врагов свободы прессы"

Президент России Владимир Путин и белорусский правитель Александр Лукашенко вошли в новый список - врагов свободы прессы, сообщает Deutsche Welle.

В перечень также впервые включен премьер-министр одной из стран Евросоюза, это глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Всего в реестре, обнародованном в понедельник, 5 июля, числятся 37 глав государств и правительств, которые, по мнению составителей, оказывают наиболее жесткое давление на журналистов в своих странах.

"Новые фигуранты появились во всех регионах мира. Их методы репрессий различны, но служат одной цели - любой ценой предотвратить критичное освещение событий", - заявил в связи с опубликованием нового перечня глава отделения "Репортеров без границ в Германии" Кристиан Мир.

"От этого страдают журналисты, которые, тем не менее, мужественно продолжают расследования, но также и население, которое таким образом лишается доступа к независимой информации, столь важной, особенно в период глобальной пандемии", - указал Мир.